Андрес Вомбергар покинул ФК «Уфа»

«Я буду скучать по команде, городу, персоналу, одноклубникам. Здесь работают прекрасные люди, – сказал в интервью клубной пресс-службе Вомбергар. – Может быть, здесь был не самый лучший этап в моей футбольной карьере, но по эмоциям и настроению вопросов нет».