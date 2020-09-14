Андрес Вомбергар покинул ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» покидает нападающий Андрес Вомбергар. Аргентинец перешел в башкирскую команду зимой 2019 года из словенской «Олимпии».
В этот клуб форвард и вернется. За полтора года в Уфе он провёл 31 матч и забил два гола в Российской Премьер-лиге.
«Я буду скучать по команде, городу, персоналу, одноклубникам. Здесь работают прекрасные люди, – сказал в интервью клубной пресс-службе Вомбергар. – Может быть, здесь был не самый лучший этап в моей футбольной карьере, но по эмоциям и настроению вопросов нет».