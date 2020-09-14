В Уфе подвели итоги турнира по регби-7

В Уфе завершился международный турнир по регби-7 «Кубок союзных государств». В нем принимало участие 12 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. Победителем турнира стала команда из Санкт-Петербурга.

«Кубок союзных государств» – скоротечный турнир. В первый день команды сражались на групповой стадии. Лучшие вышли в плей-офф. Воскресная программа начиналась со стадии четвертьфиналов. Одной из команд, вышедших в игры на вылет, стала «Уфа». Башкирский коллектив уверенно выиграл свою группу. В ¼ уфимцы уверенно разобрались с командой из Молдовы. Но в полуфинале попали на принципиальных соперников из казанской «Стрелы». Сильнее были соперники из Татарстана. «Уфа» была в шаге от выхода в финал, однако упустила победу на последних секундах.

Получилась очень хорошая, достойная игра. Вчера были групповые игры было немного проще, за счет каких то мелких ошибок уступили «Стреле». Владислав Соболь, игрок РК «Уфа»

Главный приз, а также чек на миллион рублей отправляется в Санкт-Петербург. «Нарвская застава», которая привезла в Уфу свой сильнейший состав, добилась уверенной победы, выиграв во второй день все три матча с общей разницей 96-5. Казанская «Стрела» заняла второе место, замкнула первую тройку «Кубань», которая в матче за третью позицию обыграла хозяев.

Татарстан и Башкортостан очень дружелюбные республики. Хотя регби здесь только зарождается. Представляете, что будет, когда появится первая профессиональная команда. Георгий Веливанов. игрок РК «Стрела» /Казань/