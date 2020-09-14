В Уфе подвели итоги турнира по регби-7

В Уфе завершился международный турнир по регби-7 «Кубок союзных государств». В нем принимало участие 12 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. Победителем турнира стала команда из Санкт-Петербурга.
«Кубок союзных государств» – скоротечный турнир. В первый день команды сражались на групповой стадии. Лучшие вышли в плей-офф. Воскресная программа начиналась со стадии четвертьфиналов. Одной из команд, вышедших в игры на вылет, стала «Уфа». Башкирский коллектив уверенно выиграл свою группу. В ¼ уфимцы уверенно разобрались с командой из Молдовы. Но в полуфинале попали на принципиальных соперников из казанской «Стрелы». Сильнее были соперники из Татарстана. «Уфа» была в шаге от выхода в финал, однако упустила победу на последних секундах.
Главный приз, а также чек на миллион рублей отправляется в Санкт-Петербург. «Нарвская застава», которая привезла в Уфу свой сильнейший состав, добилась уверенной победы, выиграв во второй день все три матча с общей разницей 96-5. Казанская «Стрела» заняла второе место, замкнула первую тройку «Кубань», которая в матче за третью позицию обыграла хозяев.
В прошедшем турнире должны были участвовать клубы из Англии, Франции, Шотландии, Швейцарии и других стран. Но из-за пандемии они не смогли прибыть в Уфу. Соревнования в столице Башкортостана остаются единственными в международном календаре по регби-7 на этот сезон.