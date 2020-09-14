Башкирские спортсмены завоевали первое место на спортивном фестивале «Пара-Крым 2020»

Первое место по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Башкирские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья успешно выступили на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым 2020».

Состязания прошли в Евпатории. Более 400 спортсменов-любителей на протяжении нескольких дней бегали на короткие и длинные дистанции, устраивали гонки на инвалидных колясках, учились управлять парусником, погружались в воду. Одним из организаторов фестиваля является зампредседателя Всероссийского общества инвалидов, выходец из нашей республики – Флюр Нурлыгаянов.