Башкирские спортсмены завоевали первое место на спортивном фестивале «Пара-Крым 2020»

Первое место по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Башкирские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья успешно выступили на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым 2020».
Состязания прошли в Евпатории. Более 400 спортсменов-любителей на протяжении нескольких дней бегали на короткие и длинные дистанции, устраивали гонки на инвалидных колясках, учились управлять парусником, погружались в воду. Одним из организаторов фестиваля является зампредседателя Всероссийского общества инвалидов, выходец из нашей республики – Флюр Нурлыгаянов.
Башкортостан наряду с Крымом является регионом, в котором активность общества инвалидов особенно заметна. Ежегодно в республике проходит всероссийская туриада «Юрюзань» для людей с ограниченными возможностями здоровья.