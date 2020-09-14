«Ей больно»: в Башкирии 2-летней девочке срочно нужно 169 млн рублей

В Башкирии еще одному ребенку поставили смертельный диагноз. Амире Мустафиной двагода, у нее спинальная мышечная атрофия. Это очень сложное генетическое заболевание, при котором у ребенка атрофируются мышцы. Раньше эта болезнь считалась неизлечимой, сейчас же у малышки есть шанс. Стоимость спасительного укола – 169 миллионов рублей. Семья девочки организовала благотворительный концерт, чтобы привлечь внимание и ускорить сбор.

Этой солнечной девочке всего два года, а судьба уже преподнесла ей тяжелейшее испытание. У малышки спинальная мышечная атрофия, болезнь носит прогрессирующий характер. Слабость начинается с ног и всего тела и доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. Поэтому для Амиры важна каждая минута.

Тяжело переносит, ей больно и обидно видеть, как другие дети бегают. Ильнур Мустафин, отец Амиры

Родители девочки узнали о диагнозе два месяца назад и сразу же объявили сбор средств. Для выздоровления ребенка необходим укол препарата «Золгенсма». Его стоимость – 169 миллионов рублей.

На данный момент мы собрали почти 4 млн, но это очень мало, потому что мы собираем полтора месяца. Мы пытаемся собрать как можно больше. Юля Мустафина, мама Амиры

На благотворительный концерт «Ради жизни», который организовала семья Амиры с волонтерами, пришло много неравнодушных к проблеме девочки. Акцию приехали поддержать звезды башкирской и татарской эстрады.

Мы просим, мы кричим о помощи. Есть очень много неравнодушных людей, которые пришли поддержать Амиру. Зинфира Кулушева, тетя Амиры, организатор благотворительного концерта