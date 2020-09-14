«Ей больно»: в Башкирии 2-летней девочке срочно нужно 169 млн рублей

В Башкирии еще одному ребенку поставили смертельный диагноз. Амире Мустафиной двагода, у нее спинальная мышечная атрофия. Это очень сложное генетическое заболевание, при котором у ребенка атрофируются мышцы. Раньше эта болезнь считалась неизлечимой, сейчас же у малышки есть шанс. Стоимость спасительного укола – 169 миллионов рублей. Семья девочки организовала благотворительный концерт, чтобы привлечь внимание и ускорить сбор.
Этой солнечной девочке всего два года, а судьба уже преподнесла ей тяжелейшее испытание. У малышки спинальная мышечная атрофия, болезнь носит прогрессирующий характер. Слабость начинается с ног и всего тела и доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. Поэтому для Амиры важна каждая минута.
Родители девочки узнали о диагнозе два месяца назад и сразу же объявили сбор средств. Для выздоровления ребенка необходим укол препарата «Золгенсма». Его стоимость – 169 миллионов рублей.
На благотворительный концерт «Ради жизни», который организовала семья Амиры с волонтерами, пришло много неравнодушных к проблеме девочки. Акцию приехали поддержать звезды башкирской и татарской эстрады.
Родители Амиры в отчаянии. Она уже не может сидеть и ходить. Нужно как можно скорее начать лечение. Только вместе мы сможем совершить чудо. Если каждый житель республики отправит всего по 50 рублей, то необходимую сумму получится собрать. И это станет надеждой для Амиры на спасение. Ведь дети не должны умирать.