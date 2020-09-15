Погода на 15 сентября в Башкирии: мощные дожди и грозы

Погода в Башкирии окончательно испортилась. Нет сомнений, что в ближайшее время теплее уже не станет.

Тем не менее, синоптики обещали в этом году достойное бабье лето. Пока, правда, это остается под большим вопросом.

Погода в Уфе на 15 сентября

Весь день в Уфе будет дождливо и пасмурно. Если вы до сих пор на "удаленке" - радуйтесь.

Утром, возможно, ненадолго выглянет солнце, за окном +8. К полудню пасмурная погода возьмет верх. До самого вечера будут идти дожди, максимальная температура составит не более +12 градусов.

К вечеру метеорологи обещают сильный ветер до 15 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 15 сентября

Подобная картина наблюдается и в Стерлитамаке.

Правда, дожди здесь пойдут с самого утра. Максимальная температура днем - +12 градусов тепла. В это же время можно ждать грозу.

На улице ветрено - до 12 метров в секунду. К вечеру из-за облаков может показаться солнце.

Погода в Нефтекамске на 15 сентября

В Нефтекамске картина чуть лучше.

С утра за окном будет +8, ветер до 8 метров в секунду. К полудню воздух прогреется до +13, а ветер усилится до 14 метров в секунду.

Вторую половину дня сквозь облака может выступить солнце. Правда, на дождь это никак не повлияет. В конце рабочего дня также ожидается большое количество осадков.

Погода в Октябрьском на 15 сентября

А вот Октябрьский удивит своих жителей.

Почти весь день с 11 до 18 часов синоптики обещают "грибной" дождь с грозой во второй половине дня. Утром +8, а днем +14.

Вечером в районе 17 часов может выпасть большое количество осадков, что говорит о сильном дожде, будьте осторожны.

Погода в Белорецке на 15 сентября

В Белорецке - холодно, мерзко и мрачно.

Весь день температура воздуха не поднимется выше +9 градусов, а за окном будет моросить мелкий противный дождь.

К вечеру ветер может подняться до 15 метров в секунду. Будьте осторожны.

Погода в Кумертау на 15 сентября

На юге Башкирии особых отличий от остального региона не будет.

Также дождливо, облачно и местами солнечно. Утром возможен ветер до 10 метров в секунду, за окном всего +8 градусов.