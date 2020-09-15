В Башкирии зарегистрировано более 30 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 31 жителю Башкирии был поставлен диагноз covid-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве республики. Всего же, по состоянию на 15 сентября, в Башкирии зарегистрировано 8 254 случаев заражения коронавирусом.
Более 7 тысяч человек побороли болезнь, добавил Забелин. Этот показатель увеличился на 56 выздоровевших пациентов. На стационарном лечении находится 31 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.
По словам главы ведомства, новых летальных случаев не зарегистрировано. За все время пандемии от covid-19 скончался 31 человек.