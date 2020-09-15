В Башкирии зарегистрировано более 30 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 31 жителю Башкирии был поставлен диагноз covid-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве республики. Всего же, по состоянию на 15 сентября, в Башкирии зарегистрировано 8 254 случаев заражения коронавирусом.

Более 7 тысяч человек побороли болезнь, добавил Забелин. Этот показатель увеличился на 56 выздоровевших пациентов. На стационарном лечении находится 31 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.