Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках во ФСИН

В структуре УФСИН Башкирии произошли кадровые изменения. О них на оперативном совещании сообщил глава республики Радий Хабиров. Пост руководителя службы занял Владислав Дзюба.

«11 сентября начал работать в качестве временно исполняющего обязанности начальника управления ФСИН по РБ полковник внутренней службы Дзюба Владислав Владимирович. Вы знаете, у нас, к сожалению, Алексей Львович Чириков безвременно от нас ушел, 45 лет… У нас новый руководитель, с большим опытом человек, возглавлял систему ФСИН в Республике Саха (Якутия)»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Справка

Владислав Владимирович Дзюба родился 22 сентября 1975 года в Иркутской области. Окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, Академию права и управления ФСИН России. С июня 2002 года проходил службу на различных должностях уголовно-исполнительной системы Иркутской и Сахалинской областей. С 2014 года возглавлял Управление ФСИН по Республике Саха (Якутия).

Награжден медалями «За усердие в службе» I, II степеней, «За отличие в службе» I, II, III степеней, почётным знаком «За отличие в службе» II степени.

Фото: Башинформ

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