Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках во ФСИН

В структуре УФСИН Башкирии произошли кадровые изменения. О них на оперативном совещании сообщил глава республики Радий Хабиров. Пост руководителя службы занял Владислав Дзюба.
Справка
Владислав Владимирович Дзюба родился 22 сентября 1975 года в Иркутской области. Окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, Академию права и управления ФСИН России. С июня 2002 года проходил службу на различных должностях уголовно-исполнительной системы Иркутской и Сахалинской областей. С 2014 года возглавлял Управление ФСИН по Республике Саха (Якутия).
Награжден медалями «За усердие в службе» I, II степеней, «За отличие в службе» I, II, III степеней, почётным знаком «За отличие в службе» II степени.
Фото: Башинформ