Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках во ФСИН

«11 сентября начал работать в качестве временно исполняющего обязанности начальника управления ФСИН по РБ полковник внутренней службы Дзюба Владислав Владимирович. Вы знаете, у нас, к сожалению, Алексей Львович Чириков безвременно от нас ушел, 45 лет… У нас новый руководитель, с большим опытом человек, возглавлял систему ФСИН в Республике Саха (Якутия)»

Радий Хабиров, глава Башкирии