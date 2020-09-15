В Башкирии с берегов реки Зилим вывезли 120 мешков мусора

Так, на территории одного из живописных мест Гафурийского района природного парка «Зилим» прошла экологическая акция «Берег добрых дел» под девизом #принёсзабери. Также уборка прошла возле деревни Таш-Асты, около пещеры Победа, где волонтеры на 10 км береговой линии собрали 59 мешков с отходами.