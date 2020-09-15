В Башкирии с берегов реки Зилим вывезли 120 мешков мусора

Это отходы, которые отдыхающие оставили после себя минувшим летом.
Добровольцы на выходных очистили береговую линию Зилима у подножия самой высокой скалы Мамбет. Была приведена в порядок 40-километровая территория. Субботник проводился в рамках Всероссийской экоакции «Вода России».
Так, на территории одного из живописных мест Гафурийского района природного парка «Зилим» прошла экологическая акция «Берег добрых дел» под девизом #принёсзабери. Также уборка прошла возле деревни Таш-Асты, около пещеры Победа, где волонтеры на 10 км береговой линии собрали 59 мешков с отходами.
Напомним, в Башкортостане в ходе акции «Вода России» проведено более 200 мероприятий. В них приняли участие 5,5 тысяч волонтеров, очищено 516 километров береговой линии.