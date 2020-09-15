В Башкирии завершается прием замечаний по кадастровой оценке

Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Башкортостану. Информация по объектам недвижимости опубликована в Фонде данных государственной кадастровой оценки.

В полном перечне около 2,5 тысяч объектов капитального строительства и земель лесного фонда. Это самый простой способ, чтобы скорректировать характеристики, которые влияют на стоимость. Другие, более сложные способы – в судебном порядке или через специальные комиссии.