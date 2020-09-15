Студия звукозаписи в Уфе получила грант на продвижение башкирского языка

Два миллиона рублей выделили звукозаписывающей студии «100 LB» в Уфе и Фонду поддержки и развития образования Стерлитамака для продвижения башкирского языка. Гранты распределял Фонд содействия гражданскому обществу Башкортостана.
Победитель сможет пользоваться средствами в течение года. Профинансированы создание песен и каверов, клипов и вирусных роликов в социальных сетях. Все творческие проекты будут опубликованы на официальном сайте студии.
Проект направлен на молодежную аудиторию. Авторы пояснили, что проводился социологический опрос среди жителей Стерлитамака. Он показал, что 77% современных родителей предпочитают разговаривать на русском языке, 89% – приглашать репетитора по английскому языку. И только 6% согласны отдать ребенка в кружок башкирского языка. Новая программа исправит это, считают организаторы.