Студия звукозаписи в Уфе получила грант на продвижение башкирского языка

Два миллиона рублей выделили звукозаписывающей студии «100 LB» в Уфе и Фонду поддержки и развития образования Стерлитамака для продвижения башкирского языка. Гранты распределял Фонд содействия гражданскому обществу Башкортостана.

Победитель сможет пользоваться средствами в течение года. Профинансированы создание песен и каверов, клипов и вирусных роликов в социальных сетях. Все творческие проекты будут опубликованы на официальном сайте студии.

Есть понимание разницы между сохранением башкирского языка и его популяризацией среди молодежи. Для сохранения делается много, а вот для популяризации очень мало. Алексей Амадеус, руководитель студии группы 100LB