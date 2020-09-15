В Башкирии у 67 учителей и школьников подтвердили коронавирус

Самое главное, мы волну сдержали. Где-то неделю еще нам так продержаться. Пока незначительное количество заболевших в системе образования. Спасибо за это директорам школ, медицинским инспекторам. Их работа продлена еще на неделю. Но иллюзий все же быть не должно. Вчера ВОЗ зафиксировала самое большое количество заболевших. Вторая волна начинается в некоторых странах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии