В Башкирии у 67 учителей и школьников подтвердили коронавирус

Сегодня, 15 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в республике. Так, стало известно, что у 67 учителей и учеников подтвердили коронавирус.

Об этом рассказала Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии. 853 ученика из 41 школы республики находятся на карантине. Также на карантин ушли отдельные группы в дошкольных учреждениях. Полностью закрыты четыре детских сада.

Радий Хабиров отметил, что показатели радуют, но расслабляться нельзя, ведь в некоторых странах уже объявлена вторая волна коронавируса.

Самое главное, мы волну сдержали. Где-то неделю еще нам так продержаться. Пока незначительное количество заболевших в системе образования. Спасибо за это директорам школ, медицинским инспекторам. Их работа продлена еще на неделю. Но иллюзий все же быть не должно. Вчера ВОЗ зафиксировала самое большое количество заболевших. Вторая волна начинается в некоторых странах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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