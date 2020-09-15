В Башкирии у 67 учителей и школьников подтвердили коронавирус

Сегодня, 15 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в республике. Так, стало известно, что у 67 учителей и учеников подтвердили коронавирус.
Об этом рассказала Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии. 853 ученика из 41 школы республики находятся на карантине. Также на карантин ушли отдельные группы в дошкольных учреждениях. Полностью закрыты четыре детских сада.
Радий Хабиров отметил, что показатели радуют, но расслабляться нельзя, ведь в некоторых странах уже объявлена вторая волна коронавируса.