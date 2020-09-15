В Башкирии сельчане своими силами благоустроили родник

В селе Старокурмашево Кушнаренковского района благоустроили родник. Открытие обновленного источника превратили в праздник с чаепитием.
Один из самых известных и старейших родников Акчишмэ расположен на краю деревни, им пользовались местные жители. Однако в последние годы тропа к нему заросла бурьяном.
Благоустроить это место решила семья Фахретдиновых. Им помог предприниматель, который засыпал щебнем дорогу до родника и построил еще одну беседку. В честь обновления источника сельчане устроили концерт и чаепитие под открытым небом.