В Башкирии сельчане своими силами благоустроили родник

В селе Старокурмашево Кушнаренковского района благоустроили родник. Открытие обновленного источника превратили в праздник с чаепитием.

Один из самых известных и старейших родников Акчишмэ расположен на краю деревни, им пользовались местные жители. Однако в последние годы тропа к нему заросла бурьяном.