Глава ЦИК Башкирии отчиталась в правительстве об итогах единого дня голосования

В республике подвели предварительные итоги единого дня голосования. Данные озвучили во время оперативного совещания в Доме Республики, за ходом заседания можно наблюдать в прямом эфире.

Напомним, на территории республики прошли 200 избирательных кампаний, в ходе которых замещались 1 753 мандата. Как сообщила председатель ЦИК Башкортостана, партия «Единая Россия» набрала 70% голосов избирателей на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. На втором месте – КПРФ, у партии 4 %, а на третьем – ЛДПР. Кандидаты-самовыдвиженцы набрали более 14% голосов избирателей.

Также обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. По последним данным, за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили еще 31 жителю республики. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, свободный коечный фонд в Башкортостан составляет более 50 процентов. Вакцина от коронавируса в регион пока не поступила, она ожидается в ближайшее время.