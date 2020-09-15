В Башкирии появился новый сельский парк отдыха за 7 млн рублей

В Балтачево появился новый парк для отдыха – «Семейный». Красную ленточку перерезали самые юные жители села. Они вместе с родителями и стали первыми посетителями площадки для отдыха.

Стоимость парка свыше 7 миллионов рублей. Средства выделены в рамках федерального партийного проекта «Формирование комфортной городской среды». А у жителей многоквартирного дома по улице Нагорной в селе Балтачево появился свой мини-парк. Построили современную детскую площадку, оборудовали тротуар, организовали зону для отходов.