Жители Башкирии могут получить бесплатный холодильник

Для участия в конкурсе необходимо оформить подписку сроком на шесть месяцев 2021 года или на весь 2021 год минимум на два издания. Прислать копию квитанции, с указанием ФИО и контактного телефона до 15 января 2021 года на почтовый адрес: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, Издательский дом «Республика Башкортостан» с пометкой «Подпишись и выиграй» или на электронную почту podpiska@rbsmi.ru.