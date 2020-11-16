Жители Башкирии могут получить бесплатный холодильник

В Башкирии жители республики могут выиграть ценные подарки за подписку на издания ИД «Республика Башкортостан». Призов очень много, говорят организаторы. Так, среди подписчиков разыграют холодильник, телевизор, ноутбук, электросамокат и многое-многое другое. 

Для участия в конкурсе необходимо оформить подписку сроком на шесть месяцев 2021 года или на весь 2021 год минимум на два издания. Прислать копию квитанции, с указанием ФИО и контактного телефона до 15 января 2021 года на почтовый адрес: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, Издательский дом «Республика Башкортостан» с пометкой «Подпишись и выиграй» или на электронную почту podpiska@rbsmi.ru.

Победители определятся в прямом эфире телеканала БСТ в передаче «Салям» 27 января 2021 года.

Подробности здесь.

Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон