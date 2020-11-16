В Башкирии расследуют страшный пожар, в котором погибли дедушка и внучка

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, возгорание зафиксировано около пяти часов вечера. Местные жители, которые первые заметили пожар, вынесли из горящего дома тело пенсионера. К сожалению, он уже был мёртв. Также из горящего помещения вынесли тело 5-летней девочки. Её оперативно госпитализировали, но врачам в больнице оставалось только констатировать смерть несчастной.