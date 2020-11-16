В Башкирии расследуют страшный пожар, в котором погибли дедушка и внучка

Накануне, 15 ноября, в Башкирии произошёл страшный пожар. В частном доме в селе Шафраново Альшеевского районе вспыхнул огонь. Пожар унёс жизни 62-летнего мужчины и 5-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, возгорание зафиксировано около пяти часов вечера. Местные жители, которые первые заметили пожар, вынесли из горящего дома тело пенсионера. К сожалению, он уже был мёртв. Также из горящего помещения вынесли тело 5-летней девочки. Её оперативно госпитализировали, но врачам в больнице оставалось только констатировать смерть несчастной.

Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего. Было возбужденоуголовное дело.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Известно, что семья считается благополучной, крепкой. Родители девочки уехали за продуктами и оставили малышку с дедушкой инвалидом, именно в этот момент в доме вспыхнул огонь.

Фото: МЧС по РБ; СК РФ по РБ. 