В России зарегистрировали почти 23 тысячи новых заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено почти 23 тысяч новых зараженных.

Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 1 948 603 человек. Этот показатель стал больше за последние сутки на 22 778 пациентов. Одновременно при этом болеют 461 265 зараженных (за сутки +8611).