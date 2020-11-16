Стало известно, сколько семей в Башкирии могут позволить покупку нового автомобиля

Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2019 и 2020 годы.