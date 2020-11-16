Стало известно, сколько семей в Башкирии могут позволить покупку нового автомобиля

В Башкирии новый автомобиль экономкласса в кредит может позволить себе каждая пятая семья. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте РИА «Новости».
Издание составило рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей — 2020, в котором Башкирия расположилась на 36 месте. Республика уступила по данному показателю Москве, Татарстану, Санкт-Петербургу и расположившемуся на первом месте Ямало-Ненецкому автономному округу.
Так, автомобиль за 500 тысяч рублей могут позволить в Башкирии 24,8% семей. Каждая двенадцатая семья (8,7%) может купить в кредит машину за 1,4 млн рублей, а вот автомобиль премиум-класса, цена которого достигает 5,5 млн рублей, может позволить себе лишь 1% семей республики.
Отмечается, что в качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы.
Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2019 и 2020 годы.