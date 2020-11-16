В Уфе осудили студента-медика, который стал посредником во взяточничестве

21-летний студент БГМУ предстал перед Кировским районным судом. Парня обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Подробности сообщила прокуратура РБ.

В 2018 году молодой человек предложил абитуриенткам посодействовать в поступлении на бюджетную основу в университет. От двух девушек студент получил более 1 млн рублей, чтобы предать эти деньги преподавателям. Из них 200 тысяч рублей парень забрал в свой карман.