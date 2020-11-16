В Уфе неизвестный надругался над 7-летним мальчиком, а после ограбил

7-летний мальчик из Уфы стал жертвой надругательства и грабежа в подъезде. Инцидент произошёл в девятиэтажном доме в Дёмском районе. Подробности случившегося рассказали корреспонденты «КП-Уфа».
Происшествие зафиксировано накануне, 15 ноября, около четырёх часов дня. Как сообщает сам ребёнок, в подъезде к нему подошёл неизвестный мужчина, совершил «развратные действия», а после отнял сотовый телефон. Родители мальчика поспешили обратиться в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов начали поиски подозреваемого по описанию ребёнка. Пока найти неизвестного не удалось. Но сообщается, что мальчик готов опознать преступника при необходимости.
Ночью, 16 ноября, ребёнку потребовалась помощь врачей. Оказывается, неизвестный также ударил мальчика в челюсть. Он получил ушиб мягки[ тканей и был госпитализирован в детскую больницу. По факту нападения на ребёнка было возбуждено уголовное дело.