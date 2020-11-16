В Уфе неизвестный надругался над 7-летним мальчиком, а после ограбил

7-летний мальчик из Уфы стал жертвой надругательства и грабежа в подъезде. Инцидент произошёл в девятиэтажном доме в Дёмском районе. Подробности случившегося рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Происшествие зафиксировано накануне, 15 ноября, около четырёх часов дня. Как сообщает сам ребёнок, в подъезде к нему подошёл неизвестный мужчина, совершил «развратные действия», а после отнял сотовый телефон. Родители мальчика поспешили обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски подозреваемого по описанию ребёнка. Пока найти неизвестного не удалось. Но сообщается, что мальчик готов опознать преступника при необходимости.