Популярный блогер-инвалид из Уфы болен коронавирусом

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Новость о своей болезни блогер преподнес в форме шутки. Набиев выложил фото с нарисованной на голове короной: подписчики сразу все поняли.

Как рассказал сам Рустам, он почувствовал характерные симптомы для covid-19 и сразу же сдал тест. Результаты подтвердили опасения блогера.

Беспокоят только головные боли. Запах и вкус отсутствуют частично. Стараюсь пить до трех литров воды, принимаю витамины и противовирусные препараты. Не забываю мерить и пульс.

Рустам Набиев, блогер

Справка

Рустам Набиев - бывший десантник. Пять лет назад 12 июля 2015 года после обрушения казармы в Омске мужчина лишился ног. Сегодня Рустам Набиев - успешный блогер. У него есть любимая и любящая супруга Индира, две дочери София и Амина.