Популярный блогер-инвалид из Уфы болен коронавирусом

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Новость о своей болезни блогер преподнес в форме шутки. Набиев выложил фото с нарисованной на голове короной: подписчики сразу все поняли.
Как рассказал сам Рустам, он почувствовал характерные симптомы для covid-19 и сразу же сдал тест. Результаты подтвердили опасения блогера.
Справка
Рустам Набиев - бывший десантник. Пять лет назад 12 июля 2015 года после обрушения казармы в Омске мужчина лишился ног. Сегодня Рустам Набиев - успешный блогер. У него есть любимая и любящая супруга Индира, две дочери София и Амина.