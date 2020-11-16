Популярный блогер-инвалид из Уфы болен коронавирусом

Рустам Набиев - бывший десантник. Пять лет назад 12 июля 2015 года после обрушения казармы в Омске мужчина лишился ног. Сегодня Рустам Набиев - успешный блогер. У него есть любимая и любящая супруга Индира, две дочери София и Амина.