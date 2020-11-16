Новые меры против коронавируса: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ситуационный антиковидный центр создан в Башкортостане. Сегодня об этом объявил Глава республики Радий Хабиров. Жители смогут получить дистанционные консультации по лечению коронавируса, уточнить порядок получения бесплатных лекарств и многое другое. Какие еще решения приняты на оперативном совещании в правительстве?
8 (347) 218-19-19 – это номер Ситуационного антиковидного центра Башкортостана. Любой житель республики может позвонить и получить профессиональную консультацию. Как пояснил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании, при необходимости работу многоканального контакта могут сделать круглосуточной.
Координатором Ситуационного антиковидного центра назначили депутата государственного собрания Римму Утяшеву. В его состав, кроме операторов и волонтёров, вошли профессора и доценты Башгосмедуниверситета, специалисты республиканского Минздрава и федеральных медицинских организаций: Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Они смогут оказать жителям необходимую помощь.
Радий Хабиров отметил, что жители республики перестали нарушать масочный режим. Соблюдение этих требований на особом ежедневном контроле.
Дорожная отрасль Башкортостана готова к зиме. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алан Марзаев, 90% техники подготовлено.
Начало отопительного сезона также обсудили на совещании. Теперь ресурсоснабжающие и управляющие организации обязаны информировать Жилстройнадзор и МинЖКХ республики о причинах доначислений собственникам. В первом полугодии 2020 года БашРТС вернуло жителям 26,5 млн рублей за переплату по отоплению.