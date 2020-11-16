Новые меры против коронавируса: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ситуационный антиковидный центр создан в Башкортостане. Сегодня об этом объявил Глава республики Радий Хабиров. Жители смогут получить дистанционные консультации по лечению коронавируса, уточнить порядок получения бесплатных лекарств и многое другое. Какие еще решения приняты на оперативном совещании в правительстве?

8 (347) 218-19-19 – это номер Ситуационного антиковидного центра Башкортостана. Любой житель республики может позвонить и получить профессиональную консультацию. Как пояснил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании, при необходимости работу многоканального контакта могут сделать круглосуточной.

Одна из очень больших проблем, с которой столкнулись наши жители, – то, что они порой просто не могут дозвониться до скорой, до больницы, до поликлиники. Не могут получить простейшую информацию, оформить больничный лист, не выходя из дома, как это сейчас возможно. Не могут получить данные о результатах анализов и т.д. Существующие информационные схемы не могли решить эту проблему. Мы исходили из того, что должны создать отдельную структуру, чтобы каждый житель мог туда дозвониться, получить помощь и экспертное мнение. Мы очень надеемся, что центр позволит снизить градус обращений людей. Потому что очень часто человеку достаточно дать грамотное, квалифицированное разъяснение ситуации или посоветовать, где получить непосредственную помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Координатором Ситуационного антиковидного центра назначили депутата государственного собрания Римму Утяшеву. В его состав, кроме операторов и волонтёров, вошли профессора и доценты Башгосмедуниверситета, специалисты республиканского Минздрава и федеральных медицинских организаций: Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Они смогут оказать жителям необходимую помощь.

Радий Хабиров отметил, что жители республики перестали нарушать масочный режим. Соблюдение этих требований на особом ежедневном контроле.

Дорожная отрасль Башкортостана готова к зиме. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алан Марзаев, 90% техники подготовлено.

В целом дорожная отрасль готова к зимнему периоду. В рамках территориального заказа на закупку спецтехники дополнительно направят 160 млн рублей. Её будут использовать в муниципалитетах, где в зимний период традиционно складывается наиболее сложная дорожная обстановка.

Алан Марзаев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Начало отопительного сезона также обсудили на совещании. Теперь ресурсоснабжающие и управляющие организации обязаны информировать Жилстройнадзор и МинЖКХ республики о причинах доначислений собственникам. В первом полугодии 2020 года БашРТС вернуло жителям 26,5 млн рублей за переплату по отоплению.