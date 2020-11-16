Новые меры против коронавируса: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Одна из очень больших проблем, с которой столкнулись наши жители, – то, что они порой просто не могут дозвониться до скорой, до больницы, до поликлиники. Не могут получить простейшую информацию, оформить больничный лист, не выходя из дома, как это сейчас возможно. Не могут получить данные о результатах анализов и т.д. Существующие информационные схемы не могли решить эту проблему. Мы исходили из того, что должны создать отдельную структуру, чтобы каждый житель мог туда дозвониться, получить помощь и экспертное мнение. Мы очень надеемся, что центр позволит снизить градус обращений людей. Потому что очень часто человеку достаточно дать грамотное, квалифицированное разъяснение ситуации или посоветовать, где получить непосредственную помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан