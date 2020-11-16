В Башкирии рассказали, как получить медпомощь онлайн

Количество пользователей Единого медицинского портала doctor.bashkortostan.ru растёт. Сервис позволяет удаленно записаться на плановый прием к врачу, посмотреть график работы или найти нужного специалиста.

В личном кабинете у пациентов есть возможность доступа к своей электронной медицинской карте и к перечню оказанных медицинских услуг. С прошлого года заработала аналогичная программа и для смартфонов. Скачать приложение «К врачу» можно Play Market и App Store.

Мобильное приложение прежде всего создано для того, чтобы записаться к врачу или вызвать врача на дом. На сегодняшний день в мобильном приложении мы также можем увидеть медицинские документы, такие как результаты анализов, анализы на ПЦР тесты, которые сдавались нашими пациентами в государственных учреждениях. С каждым днем число пользователей растет. Единственный момент, который есть, для того чтобы увидеть результаты анализов, нужно зайти в приложение «К врачу» через портал Госуслуг.

Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Добавим, что жители могут вызвать врача по единому номеру 1301, позвонить на горячую линию Минздрава республики по телефонам: (347) 286-58-27, 279-91-20. В Башкортостане также действует волонтёрский центр «Наша забота», добровольцы которого готовы, в частности, оказать помощь тем, кто находится на самоизоляции. Обратиться туда можно по телефону: 8-800-201-89-03.