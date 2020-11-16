В Башкирии рассказали, как получить медпомощь онлайн

Мобильное приложение прежде всего создано для того, чтобы записаться к врачу или вызвать врача на дом. На сегодняшний день в мобильном приложении мы также можем увидеть медицинские документы, такие как результаты анализов, анализы на ПЦР тесты, которые сдавались нашими пациентами в государственных учреждениях. С каждым днем число пользователей растет. Единственный момент, который есть, для того чтобы увидеть результаты анализов, нужно зайти в приложение «К врачу» через портал Госуслуг.

Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан