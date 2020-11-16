В Башкирии рассказали, как получить медпомощь онлайн

Количество пользователей Единого медицинского портала doctor.bashkortostan.ru растёт. Сервис позволяет удаленно записаться на плановый прием к врачу, посмотреть график работы или найти нужного специалиста.
В личном кабинете у пациентов есть возможность доступа к своей электронной медицинской карте и к перечню оказанных медицинских услуг. С прошлого года заработала аналогичная программа и для смартфонов. Скачать приложение «К врачу» можно Play Market и App Store.
Добавим, что жители могут вызвать врача по единому номеру 1301, позвонить на горячую линию Минздрава республики по телефонам: (347) 286-58-27, 279-91-20. В Башкортостане также действует волонтёрский центр «Наша забота», добровольцы которого готовы, в частности, оказать помощь тем, кто находится на самоизоляции. Обратиться туда можно по телефону: 8-800-201-89-03.