В Башкирии вступил в силу закон о платных парковках

Отныне парковки во многих местах стали платными. Так, внести плату придется за стоянку около зданий органов власти, медучреждений, а также школ и учреждений культуры и спорта.

Однако 20 минут стоянки будут бесплатными. При этом возле школ, больниц и других социальных учреждений без ущерба для кошелька можно остановиться на час. И вовсе не нужно будет платить за парковку с 9 часов вечера до 7 утра в будние дни, а по выходным и праздникам – в любое время.