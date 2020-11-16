Появились жуткие фото разрубленного мужчины из Башкирии, убитого своим братом

В Нефтекамске произошло жуткое убийство, потрясшее весь город. Мужчина расчленил своего родного брата в ванной и скрылся с места преступления.
Убитым оказался 31-летний Ринат Ш. (имя изменено, - прим.ред). Мужчина был примерным семьянином и любящим отцом, говорят друзья. Он души не чаял в своем сыне Артуре (имя изменено, - прим.ред).
Во время того, как 32-летний брат Рината Равиль пытался отделить конечности друг от друга, в квартиру вошел их отец. Равиль сразу же убежал из дома и бросился в бега. Позже его найдут по горячим следам в течение нескольких часов. Знакомые говорят, что братья часто ссорились и у них часто возникало недопонимание.
Далее мы публикуем фото с места событий. На кадрах видно, как Ринат лежит в неестественной позе в ванной: отрубленная голова отдельно от ног.
Вся квартира была залита кровью.
Добавим, что оперативники возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас он находится под стражей. Обстоятельства трагедии выясняются.