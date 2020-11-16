Появились жуткие фото разрубленного мужчины из Башкирии, убитого своим братом

Убитым оказался 31-летний Ринат Ш. ( имя изменено, - прим.ред ). Мужчина был примерным семьянином и любящим отцом, говорят друзья. Он души не чаял в своем сыне Артуре (имя изменено, - прим.ред).

«Похоронили мы его 14 ноября. Мы всё ещё в шоке.Внук Артур про папу говорит. Мои соболезнования сватам. Теперь Артур должен быть защитой и опорой маме»

Во время того, как 32-летний брат Рината Равиль пытался отделить конечности друг от друга, в квартиру вошел их отец. Равиль сразу же убежал из дома и бросился в бега. Позже его найдут по горячим следам в течение нескольких часов. Знакомые говорят, что братья часто ссорились и у них часто возникало недопонимание.