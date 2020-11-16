В Башкирии спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд

В Кировском районе у нас пока случаев не было, в связи с этим у нас еще дополнительно устанавливаются аншлаги, особенно на тех местах, где люди уже давними тропами пытаются перейти водоемы, и на них устанавливаем соответственно специальные аншлаги, запрещающие выход на лед.

Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы