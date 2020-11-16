В Башкирии спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд

Осторожно, тонкий лед! В связи с понижением температуры воздуха спасатели усиливают профилактическую работу. Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы прошлись по микрорайону Кооперативная поляна.

Близлежащая река Белая пока еще не покрылась льдом. Но спасатели заранее предупреждают об опасности выхода на тонкий лед и мерах предосторожности. Основная масса местных жителей относится к подобным рейдам с пониманием. 

Я вас услышал, у меня сразу ассоциативная связь появилась, какие события могут произойти. Когда выходишь, вспоминаешь свое детство. Ходили на лед, погибали люди.

Вениамин Серебренников, житель г. Уфы

Случаи, когда люди проваливаются под лед, до сих пор не редкость. И не всегда удается спасти утопающих. Поэтому сотрудники Управления гражданской защиты просят строго соблюдать меры предосторожности. Особенно следить за детьми, чтобы юная шалость у водоема не обернулась трагедией.

В Кировском районе у нас пока случаев не было, в связи с этим у нас еще дополнительно устанавливаются аншлаги, особенно на тех местах, где люди уже давними тропами пытаются перейти водоемы, и на них устанавливаем соответственно специальные аншлаги, запрещающие  выход на лед.

Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы