В Башкирии спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд

Осторожно, тонкий лед! В связи с понижением температуры воздуха спасатели усиливают профилактическую работу. Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы прошлись по микрорайону Кооперативная поляна.
Близлежащая река Белая пока еще не покрылась льдом. Но спасатели заранее предупреждают об опасности выхода на тонкий лед и мерах предосторожности. Основная масса местных жителей относится к подобным рейдам с пониманием.
Случаи, когда люди проваливаются под лед, до сих пор не редкость. И не всегда удается спасти утопающих. Поэтому сотрудники Управления гражданской защиты просят строго соблюдать меры предосторожности. Особенно следить за детьми, чтобы юная шалость у водоема не обернулась трагедией.