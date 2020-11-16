В Башкирии прокуратура взяла на контроль расследование гибели дедушки и его внучки в пожаре

Вчера, 15 ноября, в селе Шафраново Альшеевского района Башкирии произошел пожар, в котором трагически погиб 62-летний мужчина и его пятилетняя внучка. По факту трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Местные жители вынесли из горящего дома тело пенсионера. Также из огня удалось вытащить 5-летнюю девочку. Её доставили в больницу, однако врачам пришлось констатировать ее смерть.

В пресс-службе регионального Следкома заявили, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела взяла на особый контроль прокуратура. Обстоятельства трагедии устанавливаются.