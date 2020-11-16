В Башкирии автомобиль слетел с моста: погиб водитель

Сегодня, 16 ноября, в Благоварском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - водитель "семерки" на полном ходу съехал с моста, после чего легковушка опрокинулась. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Трагедия произошла на 1378 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. За рулем отечественной легковушки находился 35-летний мужчина. По предварительным данным, он попросту не справился с управлением.
В результате аварии водитель скончался на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: ГИБДД по Башкирии.