Компания из Казахстана инвестирует в завод в Башкирии 1,4 млрд рублей

Наше сотрудничество успешно развивается во многих сферах. Я хотел сказать, что сейчас, даже несмотря на сложное экономическое положение, проблемы возникают, наши коллеги не прекращают внешнеэкономических отношений, товарооборот только растет. На протяжении последних трех лет товарооборот держится 350-500 млн долларов. Но есть огромный потенциал для товарооборота.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан