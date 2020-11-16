Компания из Казахстана инвестирует в завод в Башкирии 1,4 млрд рублей

Компания-инвестор из Казахстана готова вложить в производство полипропиленовой нити и полиэтиленовой сетки 1,4 млрд рублей. Фирма рассматривает площадку для размещения в особой экономической зоне «Алга» в Ишимбайском районе.

Сотрудничество Казахстана и Башкортостана в целом обсудили на встрече Глава региона Радий Хабиров и чрезвычайный и полномочный посол в России Ермек Кошербаев. На территории нашей республики работают 37 предприятий, созданных при участии капитала из Казахстана.

Наше сотрудничество успешно развивается во многих сферах. Я хотел сказать, что сейчас, даже несмотря на сложное экономическое положение, проблемы возникают, наши коллеги не прекращают внешнеэкономических отношений, товарооборот только растет. На протяжении последних трех лет товарооборот держится 350-500 млн долларов. Но есть огромный потенциал для товарооборота.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В марте в Уфе начал работать почётный консул Казахстана Булат Асадуллин. Сейчас активно ведётся работа по учреждению в Нур-Султане Полномочного представительства Башкортостана.