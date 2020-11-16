Банкротство и двойная продажа: в Башкирии решают проблему очередного долгостроя

Дольщики жилого комплекса «Байрам» не верят, что смогут заселиться в свои квартиры. Строительство домов в Иглино началось еще в 2013 году. В итоге компания-застройщик «БашЛСТК» обанкротилась, а обманутыми оказались более 200 дольщиков. По части домов вкладчикам было принято решение вернуть деньги, а по двум – достроить объекты. Но работы так и не начались.

Остаться на улице для Земфиры Гибадуллиной – риск вполне реальный. Вместо собственной двушки временным пристанищем для пенсионерки стало бытовое помещение бывшего железобетонного завода, на котором работала до пенсии. Если вдруг попросят освободить комнату, снять полноценную квартиру женщина не сможет.

Два раза инсульт перенесла. Кожные болезни заработала. Сейчас уволили с работы. В любое время меня могут выкинуть. Я куда должна идти? Земфира Гибадуллина, дольщик ЖК «Байрам»

Видишь 5-й этаж? Мы бы давно там жили, но дядя до сих пор не достроил. Дольщик ЖК «Байрам»

Тот самый «дядя» уже и не достроит эту шестиэтажку. Компания-застройщик «БашЛСТК» признана банкротом. 2 здания так и остались на стадии первого этажа – их дольщики получат выплаты. А вот дома под литерами 3 и 5 – в высокой степени готовности. На средства федерального фонда было принято решение достроить эти объекты.

Получили положительное решение, фонд профинансировал строительство объекта. Но на сегодняшний день все зависло в Арбитражном суде. Вот уже полгода, постоянно какие-то отложения безосновательные: то судья болеет, то еще что. Мы ждем, когда передадут объект фонду. Злата Пеннер, дольщик ЖК «Байрам»

Мы просим, чтобы параллельно начали строить, судите, разбирайтесь. Но строить начните. Андрей Горбунов, дольщик ЖК «Байрам»

Пострадавшими от действия застройщика «БашЛСТК» считаются 225 человек. В Фонде защиты прав дольщиков республики пояснили, что ЖК «Байрам» – один из первых объектов, по которому принято решение о завершении строительства. И судебные разбирательства затянулись. Более того, выяснилось, что в одном из домов зарегистрирована двойная продажа квартир.

У суда возникли уточнения по текущим платежам для подтверждения определенных документов. В последнее заседание судья заболел, и заседание отложили на декабрь. Но надеемся, в декабре процесс завершится и мы вступим в права застройщика. Дамир Миннибаев, директор Фонда защиты прав дольщиков Республики Башкортостан