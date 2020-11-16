Банкротство и двойная продажа: в Башкирии решают проблему очередного долгостроя

Дольщики жилого комплекса «Байрам» не верят, что смогут заселиться в свои квартиры. Строительство домов в Иглино началось еще в 2013 году. В итоге компания-застройщик «БашЛСТК» обанкротилась, а обманутыми оказались более 200 дольщиков. По части домов вкладчикам было принято решение вернуть деньги, а по двум – достроить объекты. Но работы так и не начались.
Остаться на улице для Земфиры Гибадуллиной – риск вполне реальный. Вместо собственной двушки временным пристанищем для пенсионерки стало бытовое помещение бывшего железобетонного завода, на котором работала до пенсии. Если вдруг попросят освободить комнату, снять полноценную квартиру женщина не сможет.
Тот самый «дядя» уже и не достроит эту шестиэтажку. Компания-застройщик «БашЛСТК» признана банкротом. 2 здания так и остались на стадии первого этажа – их дольщики получат выплаты. А вот дома под литерами 3 и 5 – в высокой степени готовности. На средства федерального фонда было принято решение достроить эти объекты.
Пострадавшими от действия застройщика «БашЛСТК» считаются 225 человек. В Фонде защиты прав дольщиков республики пояснили, что ЖК «Байрам» – один из первых объектов, по которому принято решение о завершении строительства. И судебные разбирательства затянулись. Более того, выяснилось, что в одном из домов зарегистрирована двойная продажа квартир.
Достроить дом при получении прав застройщика реально до конца следующего года, отметили в Фонде защиты прав дольщиков. И тогда, возможно, жилой комплекс «Байрам», что переводится как «праздник», наконец оправдает свое название.