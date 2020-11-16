Жителям Башкирии начали доставлять бесплатные лекарства от коронавируса

Пока первые наборы получили только пациенты в Уфе, завтра медикаменты начнут доставлять и жителям других муниципалитетов. Препараты предназначаются для тех, кто проходит лечение на дому. Чтобы помочь медикам, лекарства нуждающимся будут развозить волонтеры центра «Наша забота».

За дверью, можно сказать, начинается домашняя «красная зона». Поэтому и волонтеры, которые доставляют бесплатные медикаменты, в полной экипировке. Получателю вручают документы для подписи и ручку, которая остается у пациента. Все лекарства подотчетны.

Лекарства те, что назначил врач. Коробки с медикаментами формируются в поликлиниках. За такой набор пациенты отдали бы немалые деньги. Один только «Коронавир» стоит около 5 тысяч рублей. Эти комплекты для тех, кто переносит болезнь более или менее легко. На упаковках номера горячих линий. Больным COVID-19 может понадобиться не только медикаментозная, но и психологическая поддержка.

Когда у человека положительный мазок на ковид, врач с ним связывается и назначает свою схему лечения. В связи с этим комплектуем набор. Светлана Алфёрова, главная медсестра поликлиники №43 г. Уфы

Коридоры поликлиник заполнены, телефоны не смолкают. Нагрузка на врачей и медперсонал колоссальная. С таким объемом работы они столкнулись впервые. Про то, как трудились в мирное время, получая максимум по 100 вызовов на дом в сутки, врачи поликлиник уже и не помнят.

Сейчас в будни ниже 300 не опускается, иногда доходит до 400. Нагрузка увеличилась в 8 раз при том же составе сотрудников. Которые, кстати тоже люди, они тоже болеют. Каждый солдат на счету. Руслан Ахмадуллин, главный врач поликлиники №43 г. Уфы

Чтобы разгрузить медиков, доставлять лекарства вызвались волонтеры центра «Наша забота». Людей старались отбирать среди уже переболевших. Из более чем 300 волонтеров почти половина с антителами. Тем не менее, и они в средствах индивидуальной защиты.

Где-то 25-30% на себя берем по доставке. Если мы хотя бы на треть сможем разгрузить медиков, это уже будет большое дело. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»