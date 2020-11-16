В Уфе появились контейнеры для благотворительного сбора текстиля

Первый контейнер находится возле лайфстайл центра «Башкирия», второй – на площадке перед торговым центром «Центральный». Инициатор акции «Подари вторую жизнь вещам» – благотворительный фонд «Твердая почва». Организаторы отмечают, что уфимцы активно принимают участие и за сутки наполнили контейнеры текстилем.

После сбора все вещи попадают в пункт распределения, куда их привозят волонтеры центра. Затем сотрудники проекта сортируют весь текстиль. Хорошие вещи, к примеру, платья, кофты или кардиганы распределяют: раздают нуждающимся – погорельцам, многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. А вот ткани с пятнами или порванные вещи отправляют на переработку: шьют из них одеяла, подушки или сувениры.