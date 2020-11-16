В Уфе появились контейнеры для благотворительного сбора текстиля

«Подари вторую жизнь вещам». В Уфе установили пять контейнеров для сбора вещей. Горожане могут принести туда ненужный текстиль.

Первый контейнер находится возле лайфстайл центра «Башкирия», второй – на площадке перед торговым центром «Центральный». Инициатор акции «Подари вторую жизнь вещам» – благотворительный фонд «Твердая почва». Организаторы отмечают, что уфимцы активно принимают участие и за сутки наполнили контейнеры текстилем.

Они установили на нашей площадке пункт сбора текстиля, т.е. население может принести свой текстиль на дальнейшую переработку, использование.

Гульфина Абдульманова, специалист охраны труда гражданской обороны пожарной безопасности и экологии на объекте «Лайфстайл центр Башкирия»

После сбора все вещи попадают в пункт распределения, куда их привозят волонтеры центра. Затем сотрудники проекта сортируют весь текстиль. Хорошие вещи, к примеру, платья, кофты или кардиганы распределяют: раздают нуждающимся – погорельцам, многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. А вот ткани с пятнами или порванные вещи отправляют на переработку: шьют из них одеяла, подушки или сувениры.