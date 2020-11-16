Жители Уфы спасли умирающую цаплю

Раненую птицу нашли на дороге. У нее было повреждено крыло, и улететь она никуда не могла. Неравнодушный спас пернатого. Под свое крыло цаплю взяли волонтеры центра «Сапсан».
В отчаянных попытках встать на ноги проходит почти каждая минута бедолаги. Совсем недавно птицу нашли на дороге и подобрали неравнодушные люди в районе поселка Михайловка. Тем самым спасли от возможной гибели. У цапли ранено крыло. Из-за этого она не смогла улететь на юг вместе со всей стаей и осталась совсем одна – больная и замерзшая.
Птица уже начинает понемногу привыкать к людскому окружению. Как уверяет волонтер центра «Сапсан», животное первое время будет жить у него. У Дмитрия своя ферма, где находятся более 40 животных, из которых порядка 20 хищных птиц. Все брошенные на произвол судьбы бедолаги, которым в нужный момент оказали помощь и нашли приют.
В клинике цапле сделали обследование и рентген сломанного крыла. Перелом оказался серьезным, и потребуется операция.
Шансов на то, что птица сможет взлететь и вернуться к привычной жизни, к сожалению, нет. После операции она будет временно проживать у Дмитрия. Но какой бы дикой птица не была, сейчас ей нужен дом и тепло. Волонтеры центра «Сапсан» ищут хозяина для цапли, который сможет заботиться о ней.