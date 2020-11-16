Жители Уфы спасли умирающую цаплю

Раненую птицу нашли на дороге. У нее было повреждено крыло, и улететь она никуда не могла. Неравнодушный спас пернатого. Под свое крыло цаплю взяли волонтеры центра «Сапсан».

В отчаянных попытках встать на ноги проходит почти каждая минута бедолаги. Совсем недавно птицу нашли на дороге и подобрали неравнодушные люди в районе поселка Михайловка. Тем самым спасли от возможной гибели. У цапли ранено крыло. Из-за этого она не смогла улететь на юг вместе со всей стаей и осталась совсем одна – больная и замерзшая.

Птица уже начинает понемногу привыкать к людскому окружению. Как уверяет волонтер центра «Сапсан», животное первое время будет жить у него. У Дмитрия своя ферма, где находятся более 40 животных, из которых порядка 20 хищных птиц. Все брошенные на произвол судьбы бедолаги, которым в нужный момент оказали помощь и нашли приют.

Я из-за них вынужден был съехать за город, я из-за них построил отдельный вольер. Кто-то живет внутри в доме в теплом помещении, те, кому нужна помощь, кому необходимо делать уколы, ухаживать за которыми нужно. А те, кому не надо, живут в вольерах. Дмитрий Стрельников, волонтер центра помощи хищным птицам «Сапсан»

В клинике цапле сделали обследование и рентген сломанного крыла. Перелом оказался серьезным, и потребуется операция.

Будем проводить резекцию кости и собирать кость на внешний фиксатор. А если не получится, то придется ампутировать. Салават Гайнетдинов, врач-хирург ветеринарной клиники «Наш добрый доктор»

Сейчас птицу прооперируем, постараемся сохранить крыло, но однозначно птица уже не выпускная, она не сможет вернуться в дикую природу. Крыло мы сохраняем для того, чтобы птица была симметричной, чтобы ее не перекосило. Потому что отсутствие даже одной конечности очень сильно влияет на весь скелет. Клара Васильева, волонтер центра помощи хищным птицам «Сапсан»