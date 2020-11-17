Стало известно, какое мыло помогает в борьбе с коронавирусом

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. В эфире "Радио 1" доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, какое мыло помогает в борьбе с коронавирусом.
Эксперт отметил, что покупать дорогое мыло со специальными свойствами не имеет смысла, так как это способ сделать деньги. Кроме того, на упаковке совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное".
Выяснилось, что лучше всего для мытья рук использовать детское мыло. Эксперт отметил, что жидким мылом лучше не пользоваться, так как оно смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.