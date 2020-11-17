Стало известно, какое мыло помогает в борьбе с коронавирусом

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. В эфире "Радио 1" доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, какое мыло помогает в борьбе с коронавирусом.

Эксперт отметил, что покупать дорогое мыло со специальными свойствами не имеет смысла, так как это способ сделать деньги. Кроме того, на упаковке совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное".

Антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо. Алексей Аграновский, доктор биологических наук