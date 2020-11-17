Названы способы восстановления легких после коронавируса

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина в интервью "Аргументам и фактам" о том, как восстановить легкие после перенесенного коронавируса.

Оказалось, что восстановить легкие после COVID-19 можно при помощи специальных тренажеров и дыхательной гимнастики. Такие упражнения нужно делать по нескольку раз в день.

Дыхательную гимнастику можно проводить в положение лежа и сидя. Также тренировки позволят сохранить тонус. Евгения Паршина, врач аллерголог-иммунолог