Ученые нашли продукт, который убивает коронавирус на 97%

Специалисты Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии пришли к выводу, что сок черноплодной рябины убивает коронавирус на 97%, а гранат и зеленый чай - на 80%. Результаты исследования были опубликованы на портале bioRxiv.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал изданию РИА Новости о том, что говорить о способности данных продуктов подавлять COVID-19 пока рано, так как на людях исследования еще не проводились.
Эксперт подчеркнул, что в целом данные напитки очень полезны.