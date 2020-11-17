Ученые нашли продукт, который убивает коронавирус на 97%

Специалисты Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии пришли к выводу, что сок черноплодной рябины убивает коронавирус на 97%, а гранат и зеленый чай - на 80%. Результаты исследования были опубликованы на портале bioRxiv.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал изданию РИА Новости о том, что говорить о способности данных продуктов подавлять COVID-19 пока рано, так как на людях исследования еще не проводились.

Пока немецкие ученые исследовали влияние гранатового сока, сока черноплодной рябины и зелёного чая на коронавирус только на культуре клеток, то есть, на людях такие исследования не проводились. Владимир Болибок, врач аллерголог-иммунолог

Эксперт подчеркнул, что в целом данные напитки очень полезны.