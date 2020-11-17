В Башкирии почти год ищут 70-летнего пенсионера

В столице Башкирии продолжаются поиски пропавшего без вести 70-летнего Хусаина Хайруллина. Пенсионера ищут с 24 ноября прошлого года. В день исчезновения он ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Близкие не находят себе места. Они не теряют надежды найти своего родственника живым. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.
Приметы: обычное телосложение, рост около 165 см, седые волосы. В день пропажи пенсионер был одет в куртку темно-коричневого цвета, черные брюки и замшевые ботинки. На голове у него была черная кепка.