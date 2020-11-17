«Хотел залечить раны»: в Башкирии мужчина напал на аптеку

Полицейскими подозреваемый был доставлен в Управление МВД России по городу Стерлитамаку, где дал признательные показания. По словам мужчины, он хотел залечить раны на руке, но на покупку мази у него не нашлось денег. Полицейские не спешат верить задержанному, так как мужчина уже хорошо знаком стражам порядка за мелкие кражи из торговых точек. Ранее он задерживался за кражу алкоголя.

пресс-служба МВД по Башкирии