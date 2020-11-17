В Уфе прошел творческий вечер композитора Данила Хасаншина

Данил Хасаншин – выпускник Казанской государственной консерватории имени Жиганова, у которого, к слову, учился Хасаншин. Творческий путь композитора он начал в Башкортостане.

В программу концерта вошли одни из его значимых произведений: «Концерт-азан» для скрипки с оркестром, симфония «Рождение баита», концерты для оркестра «Айтыш» и для фортепиано с оркестром «Сабантуй». Дирижировал на сцене в числе других и сын Данила Хасаншина – композитор Азамат.