В Башкирии до 2024 года обновят все ФАПы

До 2024 года в Башкортостане заменят или модернизируют все фельдшерско-акушерские пункты. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров. Развитие первичного звена здравоохранения – одно из приоритетных направлений. Сейчас в регионе более двух тысяч ФАПов.
В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Башкортостане откроют 94 новых пункта. Для сравнения: в 2016-2019 годах в республике открыли всего 80. В нескольких районах программа отстаёт от графика из-за задержек с предоставлением земельных участков.