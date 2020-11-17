В Башкирии до 2024 года обновят все ФАПы

До 2024 года в Башкортостане заменят или модернизируют все фельдшерско-акушерские пункты. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров. Развитие первичного звена здравоохранения – одно из приоритетных направлений. Сейчас в регионе более двух тысяч ФАПов.