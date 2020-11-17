В Уфе завершился международный конгресс инфекционистов «Covid-19: пандемия XXI века»

В Уфе прошел международный конгресс инфекционистов «Covid-19: пандемия XXI века». В рамках форума состоялась международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты иммунологии, генетики и инфектологии». Конгресс прошел в режиме онлайн.

В нем приняли участие более 3,5 тысяч человек из 8 стран: России, Китая, США, Германии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Украины. Прозвучали доклады 72 спикеров. Лучшие научные работы участников конференции опубликованы в журнале «Медицинский вестник Башкортостана».