В Башкирии для пенсионеров в «счастливые часы» действуют скидки

В Башкирии был введён обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и хронических больных. При этом существуют «счастливые часы» — время, в которое людям на самоизоляции можно выйти до магазина. В эти часы для пенсионеров будут действовать скидки.
Обязательный режим самоизоляции введён с 10 по 30 ноября включительно. С 11:00 до 13:00 действуют «счастливые часы», в которые граждане могут приобрести продукты, лекарства, обратиться в финансовые организации или салоны красоты.
Сети супермаркетов поддержали идею скидок в «счастливые часы». В общем, сумма скидок может достигать 10%. Почти во всех продуктовых магазинах пенсионеры смогут приобрести товары с хорошей скидкой.