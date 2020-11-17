Жителю Башкирии, который сбил сотрудника ГИБДД, грозит до десяти лет заключения

25-летний Артур Г. предстал перед Кировским районным судом Уфы. Парень обвиняется в применении насилия, опасного для жизни или здоровья. Молодой человек сбил сотрудника ГИБДД при задержании.
Инцидент произошёл 3 ноября на улице Менделеева. Молодой человек без водительских прав нарушил правила дорожного движения, разъезжая на «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43». Сотрудники ГИБДД попросили парня остановиться, но тот проигнорировал просьбу и сбил одного из инспекторов.
Парня долго искали, но вскоре нарушитель был найден. Суд приговорил юного гонщика к заключению под стражу сроком на два месяца. Вообще Артуру Г. грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: ГТРК Башкортостан. Видео: МВД по РБ.