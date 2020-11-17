Жителю Башкирии, который сбил сотрудника ГИБДД, грозит до десяти лет заключения

С учетом изложенного и личности Г. Артура, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении тяжкого преступления, после которого он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск, суд ходатайство следователя удовлетворил и избрал обвиняемому Газизову А.О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с момента его задержания.

пресс-служба Кировского районного суда