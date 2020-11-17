Жителю Башкирии, который сбил сотрудника ГИБДД, грозит до десяти лет заключения

25-летний Артур Г. предстал перед Кировским районным судом Уфы. Парень обвиняется в применении насилия, опасного для жизни или здоровья. Молодой человек сбил сотрудника ГИБДД при задержании.

Инцидент произошёл 3 ноября на улице Менделеева. Молодой человек без водительских прав нарушил правила дорожного движения, разъезжая на «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43». Сотрудники ГИБДД попросили парня остановиться, но тот проигнорировал просьбу и сбил одного из инспекторов.

Парня долго искали, но вскоре нарушитель был найден. Суд приговорил юного гонщика к заключению под стражу сроком на два месяца. Вообще Артуру Г. грозит до десяти лет лишения свободы.

С учетом изложенного и личности Г. Артура, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении тяжкого преступления, после которого он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск, суд ходатайство следователя удовлетворил и избрал обвиняемому Газизову А.О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с момента его задержания.

пресс-служба Кировского районного суда 

Фото: ГТРК Башкортостан. Видео: МВД по РБ. 