«Салават Юлаев» уступил СКА в овертайме

Обе шайбы подопечные Томи Лямсы забросили в первом периоде. Отличились Никита Сошников и Сакари Маннинен. А дальше в матче голы на свой счет записывали исключительно экс-юлаевцы. Дубль оформил Антон Бурдасов, а на 14-й секунде овертайма Владимир Ткачёв принес победу хозяевам льда. Видеокамеры в ледовом дворце поймали момент, как раздосадованный голкипер «Салавата» Юха Метсола покидал лед.