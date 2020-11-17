В Башкирии значительно снизилась младенческая смертность

Росстат озвучил новые данные по младенческой смертности в Башкирии. За период с января по сентябрь 2020 года в республике умерло 173 ребёнка до одного года. Это на 39 случаев меньше, чем за такой же период 2019 года.

Однако, несмотря на положительную динамику, Башкирия всё ещё остаётся ведущим регионом в Приволжском федеральном округе по младенческой смертности. Так, в Татарстане скончались 126 младенцев, в Нижегородской области – 105, в Пермском крае – 94, в Самарской области – 90.