В Башкирии школьникам из нуждающихся семей подарили гаджеты для дистанционного обучения

В Башкортостане вручили гаджеты школьникам из нуждающихся семей. Поддержка учащихся действует в рамках акции «Помоги учиться дома». Она стартовала в марте, когда в стране началась пандемия.
Теперь дети, перешедшие на дистанционное обучение, могут осваивать школьную программу в формате онлайн. Благодаря спонсорской помощи крупных компаний и предпринимателей за короткое время школьники получили 823 гаджета. Списки тех, кому необходима такая помощь, предоставили отделы образования муниципалитетов республики.