В Башкирии школьникам из нуждающихся семей подарили гаджеты для дистанционного обучения

В наш город планируется выдача трех планшетов. Остронуждающихся семей мы обеспечим. И остальным семьям мы выдали всю технику, которая у нас в школах имелась. Она поступила к нам в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

Ирина Шурупова, начальник отдела образования администрации г. Агидель