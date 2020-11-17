В Башкирии школьникам из нуждающихся семей подарили гаджеты для дистанционного обучения

В Башкортостане вручили гаджеты школьникам из нуждающихся семей. Поддержка учащихся действует в рамках акции «Помоги учиться дома». Она стартовала в марте, когда в стране началась пандемия.  

Теперь дети, перешедшие на дистанционное обучение, могут осваивать школьную программу в формате онлайн. Благодаря спонсорской помощи крупных компаний и предпринимателей за короткое время школьники получили 823 гаджета. Списки тех, кому необходима такая помощь, предоставили отделы образования муниципалитетов республики.

В наш город планируется выдача трех планшетов. Остронуждающихся семей мы обеспечим. И остальным семьям мы выдали всю технику, которая у нас в школах имелась. Она поступила к нам в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

Ирина Шурупова, начальник отдела образования администрации г. Агидель