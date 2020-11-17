В Уфе рассказали, как лечат беременных с коронавирусом

В Дёмской больнице Уфы рассказали, как лечат беременных с коронавирусом. Также в медучреждение поставили новую технику – концентраторы кислорода. Средства выделены Министерством здравоохранения республики.

На операционном столе спасают сразу двух человек. Беременную женщину подключают к аппарату ЭКМО. Это инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом. Органы при этом не затронуты. Сложность в том, что пациентка больна коронавирусом. Назначать препараты и проводить лучевую диагностику запрещено.

Поставили в больницу 22 концентратора. Техника самостоятельно вырабатывает кислород. В Дёмской больнице его потребление с наступлением пандемии выросло в пять раз.

Технику, которая спасает жизни, тоже приходится иногда спасать. В защитном костюме, со стремянкой под мышкой в «красную зону» поднимается электрик. Вход в отделения – через поликлинику. Несколько этажей занимают ковид-больные. Сейчас фойе расширили. Прямо у входа появится конференц-зал для обучения специалистов.

Дёмскую больницу одной из первых перепрофилировали под ковид-госпиталь. При этом продолжается приём пациентов по другим направлениям. На территории несколько корпусов, роддом. Всем необходима срочная помощь. Однако до недавнего времени, подъезжая к больнице, неотложки вынуждены были сбавлять скорость.