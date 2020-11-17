«Ночью мы пугаемся»: жители Уфы жалуются на соседа, который сдает квартиру посуточно

Квартира или хостел? Жители Уфы пожаловались в прокуратуру на соседа, который посуточно сдает в аренду жилье. Арендаторы то и дело устраивают шумные вечеринки, путают двери или даже ночуют в подъезде. Квартира находится на 9-м этаже, но чтобы "прикрыть лавочку", нужно еще доказать, что собственник предоставляет именно гостиничные услуги.

Совсем не замечательные соседи в их доме селятся каждый день. Какое уж тут веселье, говорит Лиля Гизатуллина. Квартира женщины прямо напротив той, которую сдают посуточно. Мало того, что этаж превратился в проходной двор, так арендаторы регулярно путают двери, пытаясь попасть в их жилище.

Ночью мы пугаемся, не знаем, что делать. Поэтому поставили камеру. Шприцы в подъезде, окурки, мусор, пьют в подъезде. Лиля Гизатуллина, жительница дома №78 по ул. Цурюпы

Устали от многочисленных квартиросъемщиков соседи сверху и снизу, которые уже потеряли всякий сон. По их рассказам, активность у гостей просыпается на ночь глядя.

– Над нами кричат, шумят, пьянствуют. На сутки люди заезжает не для того, чтобы спать.

Сдаются в аренду две квартиры, собственником которых, по словам жильцов, является один человек. Их владелец, очевидно, сделал небольшую перепланировку, оборудовав каждую из комнат под отдельною жилье для съема.

Жена у него прописана, вот он за нее и платит. А тут люди приходят по 5-6 человек, все сорят. Постоянно уборщица выносит мусор пакетами. Фуат Калимуллин, сотрудник управляющей компании

А вот та самая прописанная в сдаваемой квартире женщина, по словам жильцов, живет в соседнем подъезде. Но дверь съемочной группе БСТ никто не открыл.

Год назад в России запретили организовывать хостелы в многоквартирных домах, а также предоставлять там гостиничные услуги. Но является ли таковой именно посуточная сдача? Юристы уверены, что не совсем.

Собственник может перепланировку сделать, поставить железные двери, и каждую сдавать. Это его право. Он не лишен такой возможности, закон такого не запрещает. Искандер Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов

По словам экспертов, владельцы все же ответственны за соблюдение порядка в их жилье. В случае, если квартиросъемщики нарушают тишину и покой, жаловаться нужно в полицию. Объявления в Интернете по указанным квартирам по прежнему висят. Правда, диспетчер по телефону сообщил, что пока они заняты. А расчетное время для заезда – 12 часов.