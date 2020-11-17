«Ночью мы пугаемся»: жители Уфы жалуются на соседа, который сдает квартиру посуточно

Квартира или хостел? Жители Уфы пожаловались в прокуратуру на соседа, который посуточно сдает в аренду жилье. Арендаторы то и дело устраивают шумные вечеринки, путают двери или даже ночуют в подъезде. Квартира находится на 9-м этаже, но чтобы "прикрыть лавочку", нужно еще доказать, что собственник предоставляет именно гостиничные услуги.
Совсем не замечательные соседи в их доме селятся каждый день. Какое уж тут веселье, говорит Лиля Гизатуллина. Квартира женщины прямо напротив той, которую сдают посуточно. Мало того, что этаж превратился в проходной двор, так арендаторы регулярно путают двери, пытаясь попасть в их жилище.
Устали от многочисленных квартиросъемщиков соседи сверху и снизу, которые уже потеряли всякий сон. По их рассказам, активность у гостей просыпается на ночь глядя.
– Над нами кричат, шумят, пьянствуют. На сутки люди заезжает не для того, чтобы спать.
Сдаются в аренду две квартиры, собственником которых, по словам жильцов, является один человек. Их владелец, очевидно, сделал небольшую перепланировку, оборудовав каждую из комнат под отдельною жилье для съема.
А вот та самая прописанная в сдаваемой квартире женщина, по словам жильцов, живет в соседнем подъезде. Но дверь съемочной группе БСТ никто не открыл.
Год назад в России запретили организовывать хостелы в многоквартирных домах, а также предоставлять там гостиничные услуги. Но является ли таковой именно посуточная сдача? Юристы уверены, что не совсем.
По словам экспертов, владельцы все же ответственны за соблюдение порядка в их жилье. В случае, если квартиросъемщики нарушают тишину и покой, жаловаться нужно в полицию. Объявления в Интернете по указанным квартирам по прежнему висят. Правда, диспетчер по телефону сообщил, что пока они заняты. А расчетное время для заезда – 12 часов.
Жители дома уже написали коллективную жалобу в правоохранительные органы. Законность сдачи в аренду квартир проверяет и налоговая служба.