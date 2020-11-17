В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. Так, за сутки было выявлено рекордное количество смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

За сутки выявили ещё 22 410 заболевших инфекцией. Общее количество зараженных достигло 1 971 013 человек. Одновременно болеют 461 178. Этот показатель впервые за несколько недель сократился на 87 человек.