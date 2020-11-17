В Уфе отпустили домой полицейского, осужденного за изнасилование экс-дознавательницы

Напомним, ещё в октябре 2018 года 23-летняя дознавательница обвинила своих коллег – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука – в изнасиловании на несанкционированной вечеринке в отделе МВД. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы признал всех троих полицейских виновными и приговорил к 20 годам лишения свободы суммарно. Однако в июне 2020 года Верховный суд оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку смягчил приговор. Все фигуранты дела сохранили офицерские звания.