В Уфе отпустили домой полицейского, осужденного за изнасилование экс-дознавательницы

Из СИЗО в Уфе выпустили экс-полицейского Павла Яромчука, которого осудили за изнасилование коллеги. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на его адвоката.
Кассационный суд общей юрисдикции Самары 10 ноября отменил приговор по делу группового изнасилования 23-летней дознавательницы. 16 ноября обвиняемого выпустили под домашний арест.
На данный момент все трое экс-полицейских находятся под домашним арестом до нового судебного заседания.
Напомним, ещё в октябре 2018 года 23-летняя дознавательница обвинила своих коллег – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука – в изнасиловании на несанкционированной вечеринке в отделе МВД. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы признал всех троих полицейских виновными и приговорил к 20 годам лишения свободы суммарно. Однако в июне 2020 года Верховный суд оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку смягчил приговор. Все фигуранты дела сохранили офицерские звания.